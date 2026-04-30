Ausblick: Nabtesco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nabtesco veröffentlicht am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 40,14 JPY je Aktie gegenüber 27,33 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,89 Prozent auf 77,70 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 81,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 172,37 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 131,56 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 331,34 Milliarden JPY, gegenüber 307,91 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at