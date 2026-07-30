Ausblick: Nabtesco vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Nabtesco wird am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 32,05 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 26,87 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 5,18 Prozent auf 79,57 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 185,05 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 131,56 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 336,13 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 307,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at