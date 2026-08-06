NAKANISHI Aktie
WKN: 940070 / ISIN: JP3642500007
|
06.08.2026 07:01:06
Ausblick: NAKANISHI gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NAKANISHI wird am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass NAKANISHI im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 46,16 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 36,61 JPY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NAKANISHI in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,73 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 23,48 Milliarden JPY im Vergleich zu 20,65 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 153,99 JPY, gegenüber -28,700 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 91,97 Milliarden JPY im Vergleich zu 81,18 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NAKANISHI INC
|
06.08.26
|Ausblick: NAKANISHI gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: NAKANISHI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: NAKANISHI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: NAKANISHI stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu NAKANISHI INC
Aktien in diesem Artikel
|NAKANISHI INC
|17,50
|4,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.