NAKANISHI Aktie

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WKN: 940070 / ISIN: JP3642500007

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: NAKANISHI gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NAKANISHI wird am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass NAKANISHI im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 46,16 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 36,61 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NAKANISHI in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,73 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 23,48 Milliarden JPY im Vergleich zu 20,65 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 153,99 JPY, gegenüber -28,700 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 91,97 Milliarden JPY im Vergleich zu 81,18 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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