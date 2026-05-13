NAKANISHI Aktie
WKN: 940070 / ISIN: JP3642500007
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: NAKANISHI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
NAKANISHI präsentiert am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 31,53 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 502,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem NAKANISHI 5,23 JPY je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll NAKANISHI im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 20,42 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,12 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 141,08 JPY im Vergleich zu -28,700 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 90,12 Milliarden JPY, gegenüber 81,18 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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