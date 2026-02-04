Ausblick: NAMCO BANDAI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NAMCO BANDAI lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NAMCO BANDAI die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 60,93 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,91 Prozent verringert. Damals waren 73,33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 338,59 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 1,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NAMCO BANDAI einen Umsatz von 344,27 Milliarden JPY eingefahren.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 198,85 JPY je Aktie, gegenüber 197,88 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 1.288,70 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 1.241,51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

