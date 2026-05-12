Ausblick: NAMCO BANDAI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NAMCO BANDAI gibt am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 26,56 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NAMCO BANDAI noch 1,16 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 7,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 306,31 Milliarden JPY gegenüber 285,85 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

15 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 204,66 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 197,88 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1.305,72 Milliarden JPY, gegenüber 1.241,51 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at