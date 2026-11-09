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WKN: A0F6LZ / ISIN: JP3778630008

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: NAMCO BANDAI zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NAMCO BANDAI wird am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 65,78 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NAMCO BANDAI noch ein Gewinn pro Aktie von 62,69 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 7,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 369,75 Milliarden JPY gegenüber 343,39 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 250,28 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 217,49 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.453,01 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.348,25 Milliarden JPY waren.

Redaktion Finanzen.net

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