Ausblick: Namura Shipbuilding legt Quartalsergebnis vor

Namura Shipbuilding gibt am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 64,64 JPY gegenüber 118,74 JPY im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht beim Umsatz von 39,59 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 42,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 238,42 JPY, während im vorherigen Jahr noch 378,35 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 152,67 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 159,23 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at