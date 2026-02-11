Namura Shipbuilding Aktie

Namura Shipbuilding für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879098 / ISIN: JP3651400008

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Namura Shipbuilding legt Quartalsergebnis vor

Namura Shipbuilding gibt am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 64,64 JPY gegenüber 118,74 JPY im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht beim Umsatz von 39,59 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 42,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 238,42 JPY, während im vorherigen Jahr noch 378,35 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 152,67 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 159,23 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Namura Shipbuilding Co Ltd

Analysen zu Namura Shipbuilding Co Ltd

Namura Shipbuilding Co Ltd

Namura Shipbuilding Co Ltd 4 875,00 -0,81%

