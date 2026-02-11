Namura Shipbuilding Aktie
Ausblick: Namura Shipbuilding legt Quartalsergebnis vor
Namura Shipbuilding gibt am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 64,64 JPY gegenüber 118,74 JPY im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht beim Umsatz von 39,59 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 42,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 238,42 JPY, während im vorherigen Jahr noch 378,35 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 152,67 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 159,23 Milliarden JPY waren.
