Ausblick: Namura Shipbuilding legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Namura Shipbuilding wird am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 89,61 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 71,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 52,30 JPY erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,12 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Namura Shipbuilding für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 42,36 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 372,84 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 310,92 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 173,77 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 159,04 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net