Namura Shipbuilding Aktie
WKN: 879098 / ISIN: JP3651400008
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Namura Shipbuilding präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Namura Shipbuilding wird am 14.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 59,36 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 53,64 JPY erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Namura Shipbuilding in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,47 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 45,62 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 38,51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 280,48 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 378,35 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 160,92 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 159,23 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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