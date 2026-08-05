Namura Shipbuilding Aktie
WKN: 879098 / ISIN: JP3651400008
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Namura Shipbuilding veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Namura Shipbuilding stellt am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 72,57 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Namura Shipbuilding 65,75 JPY je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Namura Shipbuilding nach den Prognosen von 2 Analysten 39,43 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,49 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 334,80 JPY, während im vorherigen Jahr noch 310,92 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 173,03 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 159,04 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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