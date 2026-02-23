Nan Ya Printed Circuit Board Aktie

Nan Ya Printed Circuit Board für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JKRP / ISIN: TW0008046004

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Nan Ya Printed Circuit Board legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nan Ya Printed Circuit Board präsentiert in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nan Ya Printed Circuit Board im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,56 TWD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,280 TWD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 41,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 11,10 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,87 Milliarden TWD umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,66 TWD im Vergleich zu 0,320 TWD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 40,11 Milliarden TWD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 32,28 Milliarden TWD.

Redaktion finanzen.at

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

