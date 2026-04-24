Ausblick: Nanjing Develop Advanced Manufacturing A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nanjing Develop Advanced Manufacturing A wird am 25.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,192 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 15,66 Prozent auf 311,9 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 269,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,946 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,620 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 1,53 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 1,20 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at