Nanjing Develop Advanced Manufacturing a Aktie

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WKN DE: A40PF7 / ISIN: CNE100004249

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16.04.2026 07:01:06

Ausblick: Nanjing Develop Advanced Manufacturing A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nanjing Develop Advanced Manufacturing A wird am 17.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,589 CNY gegenüber 0,110 CNY im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht beim Umsatz von 443,5 Millionen CNY – das würde einem Zuwachs von 35,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 326,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,704 CNY, gegenüber 0,440 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 1,32 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,11 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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