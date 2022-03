Ausblick: Nano Dimension stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nano Dimension wird am 31.03.2022 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2021 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,070 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 65,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,200 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 5,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 179,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,290 USD je Aktie, gegenüber -1,130 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 8,5 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 3,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

