Ausblick: Nano Nuclear Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nano Nuclear Energy präsentiert in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,260 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 0,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,894 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,2 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at