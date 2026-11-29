Nano Nuclear Energy wird am 30.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,284 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,801 USD aus, während im Fiskalvorjahr -1,060 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 0,0 Millionen USD.

Redaktion Finanzen.net