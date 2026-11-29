Nano Nuclear Energy Aktie
WKN DE: A3EWA0 / ISIN: US63010H1086
|
29.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nano Nuclear Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Nano Nuclear Energy wird am 30.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,284 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,801 USD aus, während im Fiskalvorjahr -1,060 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 0,0 Millionen USD.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nano Nuclear Energy Inc. Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Nano Nuclear Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
15.11.26
|Erste Schätzungen: Nano Nuclear Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.09.26
|Nano Nuclear Energy – Die Technologie zum Stillen des Energiehungers vorantreiben (NewsTool)
|
15.09.26
|Nano Nuclear Energy – Die Technologie zum Stillen des Energiehungers vorantreiben (NewsTool)
|
11.08.26
|Ausblick: Nano Nuclear Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nano Nuclear Energy Inc. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Nano Nuclear Energy Inc. Registered Shs
|9,54
|7,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.