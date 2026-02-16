Nano Nuclear Energy Aktie

Nano Nuclear Energy

WKN DE: A3EWA0 / ISIN: US63010H1086

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Nano Nuclear Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nano Nuclear Energy gibt am 17.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,296 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,305 USD im Vergleich zu -1,060 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at


Aktien in diesem Artikel

Nano Nuclear Energy Inc. Registered Shs 24,79

