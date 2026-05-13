Ausblick: Nano Nuclear Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nano Nuclear Energy gibt am 14.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,263 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,085 USD je Aktie, gegenüber -1,060 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at