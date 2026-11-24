Nano-X Imaging Aktie
WKN DE: A2QBXW / ISIN: IL0011681371
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24.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nano-X Imaging informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Nano-X Imaging wird am 25.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,147 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 30,0 Prozent erhöht. Damals waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 54,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Nano-X Imaging für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,3 Millionen USD aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,263 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,160 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 13,0 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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