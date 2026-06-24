Ausblick: Nano-X Imaging präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nano-X Imaging wird am 25.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,200 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 60,99 Prozent auf 4,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,663 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,160 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 30,8 Millionen USD, gegenüber 13,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at