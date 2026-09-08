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08.09.2026 07:01:06

Ausblick: Nano-X Imaging zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nano-X Imaging veröffentlicht am 09.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,162 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 29,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,230 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,4 Millionen USD – ein Plus von 76,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nano-X Imaging 3,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,616 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 25,9 Millionen USD, gegenüber 13,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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