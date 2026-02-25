Nanoform Finland Aktie

Nanoform Finland für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P5N7 / ISIN: FI4000330972

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Nanoform Finland informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nanoform Finland wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,065 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -0,070 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Nanoform Finland nach den Prognosen von 2 Analysten 1,0 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 29,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,8 Millionen EUR umgesetzt worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,250 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,280 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 3,2 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,8 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nanoform Finland Limited Registered Shs

mehr Nachrichten