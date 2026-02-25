Ausblick: Nanoform Finland informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nanoform Finland wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,065 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -0,070 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Nanoform Finland nach den Prognosen von 2 Analysten 1,0 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 29,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,8 Millionen EUR umgesetzt worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,250 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,280 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 3,2 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,8 Millionen EUR waren.

