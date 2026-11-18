Nanoform Finland Aktie
WKN DE: A2P5N7 / ISIN: FI4000330972
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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nanoform Finland mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Nanoform Finland wird am 19.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,030 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,060 EUR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 1,4 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 112,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nanoform Finland einen Umsatz von 0,7 Millionen EUR eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,143 EUR, gegenüber -0,210 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 4,8 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,6 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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