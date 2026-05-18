Ausblick: Nanoform Finland stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nanoform Finland veröffentlicht am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,050 EUR gegenüber -0,060 EUR im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,0 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 15,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 0,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,163 EUR, gegenüber -0,210 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 5,0 Millionen EUR im Vergleich zu 3,6 Millionen EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at