Ausblick: Nanologica AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Nanologica AB lädt am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,100 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nanologica AB noch -0,190 SEK je Aktie verloren.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 139,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,7 Millionen SEK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 16,1 Millionen SEK aus.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,400 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -1,320 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 32,0 Millionen SEK aus, im Gegensatz zu 14,5 Millionen SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
