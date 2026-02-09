NanoXplore Aktie

NanoXplore für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5GV / ISIN: CA63010G1000

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: NanoXplore verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NanoXplore lädt am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,022 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 28,1 Millionen CAD aus – eine Minderung von 15,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NanoXplore einen Umsatz von 33,1 Millionen CAD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,062 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,060 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 120,8 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 128,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

