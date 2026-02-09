NanoXplore Aktie
WKN DE: A2H5GV / ISIN: CA63010G1000
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: NanoXplore verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
NanoXplore lädt am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,022 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 28,1 Millionen CAD aus – eine Minderung von 15,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NanoXplore einen Umsatz von 33,1 Millionen CAD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,062 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,060 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 120,8 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 128,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NanoXplore Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: NanoXplore verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: NanoXplore präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: NanoXplore zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.09.25
|Ausblick: NanoXplore informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
01.09.25
|Erste Schätzungen: NanoXplore präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu NanoXplore Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|NanoXplore Inc Registered Shs
|1,42
|-1,53%