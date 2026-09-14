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WKN DE: A2H5GV / ISIN: CA63010G1000

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14.09.2026 07:01:06

Ausblick: NanoXplore veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

NanoXplore wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,014 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NanoXplore noch -0,010 CAD je Aktie verloren.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 31,7 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei NanoXplore für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 34,4 Millionen CAD aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,072 CAD im Vergleich zu -0,060 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 117,8 Millionen CAD, gegenüber 128,9 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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