NAPCO Security Technologies Aktie

WKN: 877793 / ISIN: US6304021057

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: NAPCO Security Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NAPCO Security Technologies öffnet am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,309 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,300 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,59 Prozent auf 46,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte NAPCO Security Technologies noch 44,0 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,32 USD je Aktie, gegenüber 1,19 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 198,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 181,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

