Ausblick: NAPCO Security Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NAPCO Security Technologies wird am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,320 USD. Dies würde einem Zuwachs von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem NAPCO Security Technologies 0,280 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll NAPCO Security Technologies in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,34 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 47,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 42,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,37 USD im Vergleich zu 1,19 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 201,8 Millionen USD, gegenüber 181,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at