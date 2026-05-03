Ausblick: NAPCO Security Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

NAPCO Security Technologies stellt am 04.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,330 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NAPCO Security Technologies 0,280 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NAPCO Security Technologies in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 49,3 Millionen USD im Vergleich zu 44,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,43 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,19 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 202,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 181,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at