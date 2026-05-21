Narayana Hrudayalaya Aktie

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WKN DE: A2AC79 / ISIN: INE410P01011

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21.05.2026 07:01:06

Ausblick: Narayana Hrudayalaya informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Narayana Hrudayalaya stellt am 22.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,10 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,71 INR erwirtschaftet worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 68,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,75 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 24,85 Milliarden INR aus.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 43,92 INR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 38,90 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 74,29 Milliarden INR, gegenüber 54,83 Milliarden INR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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