Ausblick: Narayana Hrudayalaya legt Quartalsergebnis vor

Narayana Hrudayalaya veröffentlicht am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 11,80 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Narayana Hrudayalaya ein EPS von 9,50 INR je Aktie vermeldet.

Narayana Hrudayalaya soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,80 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 46,38 INR je Aktie, gegenüber 38,90 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 71,84 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 54,83 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at