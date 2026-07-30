Ausblick: Narayana Hrudayalaya stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Narayana Hrudayalaya wird am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,95 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,68 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Narayana Hrudayalaya im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 26,38 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 75,00 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 56,98 INR, gegenüber 39,67 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 107,62 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 78,96 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at