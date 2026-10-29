Ausblick: Narayana Hrudayalaya veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Narayana Hrudayalaya gibt am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten schätzen, dass Narayana Hrudayalaya für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,67 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 12,72 INR je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 72,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,44 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Narayana Hrudayalaya für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 28,30 Milliarden INR aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 52,83 INR je Aktie, gegenüber 39,67 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 110,14 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 78,96 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net