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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Nari Technology Development präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nari Technology Development lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,262 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,240 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 11,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 16,02 Milliarden CNY gegenüber 14,33 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,12 CNY, gegenüber 1,04 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 75,44 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 65,93 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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