Ausblick: Nasdaq stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nasdaq veröffentlicht am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,933 USD. Dies würde einem Zuwachs von 37,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nasdaq 0,680 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Nasdaq mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 34,42 Prozent verringert.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,90 USD je Aktie, gegenüber 3,09 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 5,70 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 8,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at