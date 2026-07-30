Ausblick: Nat Aluminium öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nat Aluminium wird am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 10,37 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 81,61 Prozent erhöht. Damals waren 5,71 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 40,40 Prozent auf 53,45 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 37,62 INR, gegenüber 31,56 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 199,45 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 178,43 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at