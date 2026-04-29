Nat. Aluminium Aktie
WKN DE: A1H8C6 / ISIN: INE139A01034
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Nat Aluminium stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nat Aluminium gibt am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,93 INR. Im Vorjahresquartal waren 11,26 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Nat Aluminium 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 49,80 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nat Aluminium 52,68 Milliarden INR umsetzen können.
Die Prognosen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 30,38 INR, gegenüber 28,68 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 173,75 Milliarden INR im Vergleich zu 166,90 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nat. Aluminium
|
29.04.26
|Ausblick: Nat Aluminium stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.01.26
|Ausblick: Nat Aluminium stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Nat Aluminium zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nat. Aluminium
Aktien in diesem Artikel
|Nat. Aluminium
|432,40
|-2,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.