Ausblick: Nat Aluminium stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nat Aluminium gibt am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,93 INR. Im Vorjahresquartal waren 11,26 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Nat Aluminium 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 49,80 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nat Aluminium 52,68 Milliarden INR umsetzen können.

Die Prognosen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 30,38 INR, gegenüber 28,68 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 173,75 Milliarden INR im Vergleich zu 166,90 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at