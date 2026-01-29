Ausblick: Nat Aluminium stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nat Aluminium veröffentlicht am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 8,33 INR aus. Im letzten Jahr hatte Nat Aluminium einen Gewinn von 8,53 INR je Aktie eingefahren.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 43,77 Milliarden INR gegenüber 46,62 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,12 Prozent.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 26,13 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 28,68 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 161,66 Milliarden INR, gegenüber 166,90 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at