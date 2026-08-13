Ausblick: Natco Pharma gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Natco Pharma wird am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,04 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Natco Pharma noch 26,84 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 42,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,58 Milliarden INR gegenüber 13,29 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 41,09 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 79,20 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 31,73 Milliarden INR, gegenüber 40,78 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at