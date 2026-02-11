Natco Pharma Aktie

Natco Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ABRD / ISIN: INE987B01026

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Natco Pharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Natco Pharma wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Natco Pharma im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,27 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 7,43 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 45,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,90 Milliarden INR gegenüber 4,75 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 73,09 INR aus. Im Vorjahr waren 105,26 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 40,00 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 44,15 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Natco Pharma Ltd 839,90 -1,28% Natco Pharma Ltd

