Natco Pharma Aktie

Natco Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ABRD / ISIN: INE987B01026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.05.2026 07:01:06

Ausblick: Natco Pharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Natco Pharma wird am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 15,76 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 22,70 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 7,60 Milliarden INR gegenüber 12,21 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 37,79 Prozent.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 73,78 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 105,26 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 40,74 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 44,15 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Natco Pharma Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu Natco Pharma Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Natco Pharma Ltd 1 175,60 -0,96% Natco Pharma Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
27.05.26 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Iran-Krieg fragil: Dow stabil -- ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen