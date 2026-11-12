Ausblick: Natco Pharma stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Natco Pharma präsentiert am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 9,07 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 28,71 INR je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 42,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 13,63 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,79 Milliarden INR aus.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 42,94 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 78,56 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 32,40 Milliarden INR, gegenüber 40,48 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net