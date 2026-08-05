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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Natera gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Natera wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,494 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Natera noch ein Verlust pro Aktie von -0,740 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Natera 19 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 661,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 20,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Natera 546,6 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,617 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,520 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,80 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,31 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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