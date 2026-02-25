Ausblick: Natera veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Natera wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

20 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,512 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 19 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 26,88 Prozent auf 604,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 476,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,397 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,530 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,24 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,70 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at