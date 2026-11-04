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WKN DE: A14VPJ / ISIN: US6323071042

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Natera zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Natera öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

19 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,281 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 56,09 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,640 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 21 Analysten einen Zuwachs von 19,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 707,5 Millionen USD gegenüber 592,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,454 USD im Vergleich zu -1,520 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 2,91 Milliarden USD, gegenüber 2,31 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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