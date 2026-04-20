National Bank a Aktie

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WKN DE: A1J4XM / ISIN: US6337071046

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: National Bank A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

National Bank A äußert sich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,650 USD je Aktie gegenüber 0,630 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 131,2 Millionen USD – ein Minus von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem National Bank A 144,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,34 USD im Vergleich zu 2,85 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 548,3 Millionen USD, gegenüber 586,7 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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