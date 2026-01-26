National Bank a Aktie
WKN DE: A1J4XM / ISIN: US6337071046
|
26.01.2026 07:01:06
Ausblick: National Bank A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
National Bank A lädt am 27.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
4 Analysten schätzen, dass National Bank A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,818 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,730 USD je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 107,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 26,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 145,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,27 USD je Aktie, gegenüber 3,08 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 424,9 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 594,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
