National Bank a Aktie
WKN DE: A1J4XM / ISIN: US6337071046
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: National Bank A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
National Bank A wird am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,790 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte National Bank A 0,920 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll National Bank A in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 134,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 151,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,76 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,85 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 533,0 Millionen USD, gegenüber 586,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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